В ЕС призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР

В Европейском союзе (ЕС) призвали Россию не признавать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Мы осудили наращивание российских сил у границ Украины, провокации и обстрелы сепаратистов, которых поддерживает Россия, а также действия и информационные манипуляции, направленные на создание предлога для военной эскалации на Украине», — подчеркнул Боррель. Он рассказал, что Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России в случае признания ДНР и ЛНР.

Ранее постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что признание ДНР и ЛНР Россией будет равносильно отказу от Минских соглашений и нарушению суверенитета Украины. Дипломат счел, что соответствующее решение Москвы приведет к нарушению международного порядка.

До этого стало известно, что в ходе заседания Совета безопасности России все его члены поддержали признание независимости ДНР и ЛНР. Президент Владимир Путин пообещал принять окончательное решение по этому вопросу 21 февраля.

