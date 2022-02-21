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В Германии прокомментировали архивные документы о нерасширении НАТО

В МИД Германии заявили, что в подписанных РФ документах не было обещания не расширять НАТО

Фото: Michael Probst / Reuters

В подписанных Москвой документах не было обещания не расширять НАТО на восток. Так прокомментировали публикацию архивных документов 1991 года с заявлениями о нерасширении альянса в МИД Германии, передает РИА Новости.

«Мы не историческая комиссия, а в подписанных с Россией соглашениях не было обещания не расширять альянс», — рассказали в германском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула НАТО за невыполненные гарантии безопасности. До этого немецкое агентство Der Spiegel опубликовало информацию о недавно обнаруженном в Британском национальном архиве документе 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения Североатлантического блока на восток.

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Екатерина Андреева
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