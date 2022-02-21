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В США уличили Зеленского в оскорблении Запада

Politico: президент Зеленский «обрушился на союзников» и оскорбил Запад
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Matt Dunham / Reuters

В США уличили президента Украины Владимира Зеленского в оскорблении Запада. С таким утверждением выступили журналисты американского издания Politico.

По их мнению, после того, как Зеленский удостоился оваций на Мюнхенской конференции по безопасности, он «обрушился на западных союзников» и «укусил руки, которые ему аплодировали».

В частности, журналисты напомнили, как глава республики обвинил Германию в отказе от поставок летального оружия Украине и «бросил тень» на США за то, что Вашингтон не ввел превентивные санкции против Москвы.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что Киев отказывается «низко кланяться» западным партнерам, которые оказывают военную помощь стране. По его словам, подобная поддержка является вкладом не только в безопасность Украины, но также Европы и всего мира.

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Алевтина Запольская
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