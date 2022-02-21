Раскрыто неожиданное влияние солнечного света на нефтяные пятна

Ученые Океанографического института Вудс-Хоул (США) выяснили, что около десяти процентов нефти, оказавшейся в Мексиканском заливе после катастрофы на платформе Deepwater Horizon, разложилось в морской воде под действием солнечного света. О неожиданном факторе, влияющем на судьбу нефтяных пятен, сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи раскрыли эффективность фоторастворения, используя светодиодные реакторы, с помощью которых можно смоделировать различные условия среды, в том числе толщину нефтяного пятна, географическое местоположение, время года, а также освещение. Оказалось, что ключевым фактором, влияющим на фоторастворение, является длина волны света, а в меньшей степени этот процесс зависит от дозы светового излучения.

По оценкам, что от 3 до 17 процентов нефти, попавшей в море, подверглись фоторастворению, что сравнимо по величине с другими широко известными процессами, влияющими на разлив. Ранее считалось, что нефть либо испаряется, либо подвергается биологическому разложению, либо выбрасывается на берег.

Техногенная катастрофа на платформе Deepwater Horizon произошла 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе и привела к разливу около 206 миллионов галлонов нефти. Последовавшая за этим экологическая катастрофа нанесла огромный ущерб среде обитания морских организмов, а также рыболовству и туризму.