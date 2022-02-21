«Одноклассники» перечислили самых обсуждаемых российских спортсменов

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) составила рейтинг самых обсуждаемых российских спортсменов на зимних Олимпийских играх, которые проходили в Пекине. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самой упоминаемой российской спортсменкой в ОК стала фигуристка Камила Валиева, которая заняла четвертое место в личном турнире фигуристок на Играх в Пекине. На втором месте оказался трехкратный чемпион Игр Александр Большунов. Тройку лидеров замкнула фигуристка Александра Трусова.

Также в рейтинге ОК перечислены самые обсуждаемые пользователями виды спорта. В топ-3 вошли фигурное катание, вокруг которого развернулось разбирательство из-за допинг-пробы Валиевой, хоккей с шайбой и лыжные гонки.

За всеми актуальными событиями Олимпийских игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Олимпиада». Олимпийцы сборной России завоевали в Пекине 32 медали, среди которых 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные спортсмены обновили собственный национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.