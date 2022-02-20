Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх

Российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам олимпийского хоккейного турнира сборная России принесла в копилку команды еще одно серебро. В финале хоккеисты уступили соперникам из Финляндии со счетом 1:2.

Теперь в активе сборной России в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили собственный национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине начнется 20 февраля в 15:00 по московскому времени.