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Российские олимпийцы обновили рекорд по количеству медалей на зимних Играх

Сборная России установила собственный рекорд, завоевав 32 медали на зимних Олимпиадах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские спортсмены обновили национальный рекорд по количеству наград, завоеванных на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам олимпийского хоккейного турнира сборная России принесла в копилку команды еще одно серебро. В финале хоккеисты уступили соперникам из Финляндии со счетом 1:2.

Теперь в активе сборной России в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили собственный национальный рекорд на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей команде принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигурное катание с шестью наградами, третьим стал биатлон — четыре медали.

Церемония закрытия Олимпиады в Пекине начнется 20 февраля в 15:00 по московскому времени.

Андрей Стрельцов
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