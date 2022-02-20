Сборная России по хоккею проиграла в финале Олимпиады-2022

Сборная России проиграла команде Финляндии в финальном матче олимпийского турнира Игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов. В первом периоде россиян вывел вперед гол форварда Михаила Григоренко. В начале второго периода финские хоккеисты смогли сравнять счет, заброшенной шайбой отличился Вилле Покка. На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьернинен вывел финнов вперед. Таким образом, российские хоккеисты завоевали серебро Олимпиады-2022.

Российские хоккеисты стали олимпийскими чемпионами в 2018 году. В финале Игр в Пхенчхане команда со счетом 4:3 в овертайме одержала победу над Германией.

Сборная Финляндии во второй раз играла в финале олимпийского турнира. В 2006 году финны со счетом 2:3 проиграли шведам.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пекине пройдет 20 февраля и начнется в 15:00 по московскому времени.