Финляндия сравняла счет во втором периоде финала Олимпиады-2022 против России

Сборные России и Финляндии завершили вничью второй период финального матча олимпийского турнира Игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом периоде россиян вывел вперед гол форварда ЦСКА Михаила Григоренко. В начале второго периода финские хоккеисты смогли сравнять счет, заброшенной шайбой отличился Вилле Покка.

Российские хоккеисты являются действующими олимпийскими чемпионами. в финале Олимпиады в Южной Корее команда со счетом 4:3 в овертайме одержала победу над Германией. До этого последний раз отечественные хоккеисты становились олимпийскими чемпионами в 1992 году в Альбервиле, тогда победу принесла команда СНГ.

Сборная Финляндии во второй раз играет в финале олимпийского турнира. В 2006 году финны со счетом 2:3 проиграли шведам.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Церемония закрытия пройдет в 15:00 по московскому времени.