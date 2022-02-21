Малышева раскрыла неожиданные свойства оливкового масла

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» раскрыли неожиданные свойства оливкового масла. По словам докторов, продукт снижает смертность от рака и других опасных заболеваний. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

«В 2022 году мир убивался по поводу ковида, а США опубликовали исследование почти на 37 тысячах людей, за которыми смотрели 28 лет, — это неслыханные наблюдения», — рассказала Малышева о результатах изучения оливкового масла американскими учеными.

Согласно исследованию, регулярное потребление продукта в дозе одной чайной ложки снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов, отметили доктора. Врачи добавили, что оливковое масло также уменьшает смертность от онкологических заболеваний на 17 процентов. «И самое главное, что снижает риск возникновения всех видов деменции на 30 процентов», — заявил Гандельман.

Ранее телеведущие назвали вредные для сердца привычки. Доктора объяснили, что слишком продолжительный сон, употребление алкоголя, отказ от кофе и исключение жиров из рациона питания вызывают сердечные заболевания. Специалисты рассказали, что сон продолжительностью более десяти часов увеличивает риск умереть от сердечной атаки на 50 процентов.