Малышева назвала вредные для сердца привычки

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвали вредные для сердца привычки. Доктора объяснили, что слишком продолжительный сон, употребление алкоголя, отказ от кофе и исключение жиров из рациона питания вызывают сердечные заболевания. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Специалисты рассказали, что сон продолжительностью более десяти часов увеличивает риск умереть от сердечной атаки на 50 процентов. При этом Малышева подчеркнула, что на здоровье человека может негативно влиять и сон продолжительностью более восьми часов.

«Самая низкая смертность от сердечных-сосудистых заболеваний в группе людей, которые редко употребляют алкоголь», — предупредил Гандельман. При этом врач отметил, что для сердца также вреден отказ от кофеина. «Клеймо с кофе мы сняли в XXI веке. Употребление кофе до трех чашек в день уменьшает риск развития сердечной недостаточности на 30 процентов», — отметил специалист. Кроме этого, по словам Малышевой, кофе снижает артериальное давление и улучшает работу мозга.

Доктора также предупредили, что болезни сердца может провоцировать исключение жирных продуктов из рациона питания. «Нам необходимы ненасыщенные жирные кислоты для организма, чтобы уменьшить шанс развития атеросклероза», — подчеркнул Гандельман. «Когда люди едят насыщенные жиры — сливочное масло, сало — это снижает риски инсульта, потому что жиры в каждой оболочке клеток, отказываться от них глупо», — заключила Малышева.

Ранее специалисты предупредили о серьезных побочных эффектах сердечного аспирина. По словам докторов, препарат может вызвать развитие анемии и привести к астме. По этой причине Гандельман рекомендовал людям, принимающим лекарство, регулярно проходить осмотр у врачей.