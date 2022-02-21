Захарова увидела опасность для здоровья в заявлениях генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что видит опасность для человеческого здоровья в речах генсека НАТО Йенса Столтенберга. Представителя российского министерства цитирует РИА Новости.

По ее словам, заявления генсека Североатлантического альянса не выдерживают никакой критики. Она отметила, что Столтенберг многократно «говорил то, что не соответствует действительности», а возглавляемая им структура занималась распространением «информационных вбросов».

«Столтенберга слушать нельзя. Это просто опасно для здоровья», — заключила Захарова.

Ранее в российском МИД упрекнули НАТО в невыполнении гарантий. Захарова заявила, что члены и представители альянса каждый год опровергают друг друга по принципиальным вопросам, в особенности — по проблеме гарантий о нерасширении на восток.

Столтенберг отмечал, что говорить о каких-то невыполненных гарантиях не имеет смысла, потому что Североатлантический альянс не подписывал никаких соглашений по отказу от расширения на восток.

