В МИД упрекнули НАТО за невыполненные гарантии

Члены и представители НАТО каждый год опровергают друг друга по принципиальным вопросам, в особенности — по проблеме гарантий о нерасширении на Восток, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Так что же это за организация такая, если каждый год ее члены и представители опровергают друг друга по принципиальным вопросам и продолжают делать заявления, не соответствующие проводимой политике?» — упрекнула дипломат руководство НАТО в нарушении гарантий.

Захарова прокомментировала публикацию немецкого агентства Der Spiegel информации о недавно обнаруженном в Британском национальном архиве документе 1991 года, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения НАТО на восток. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что говорить о каких-то невыполненных гарантиях не имеет смысла, потому что Североатлантический альянс не подписывал никаких соглашений по отказу от расширения на восток.