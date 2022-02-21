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Еще в двух регионах России ввели режим ЧС из-за беженцев из Донбасса

В Орловской и Ульяновской областях ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

В Орловской и Ульяновской областях вводится региональный статус чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с прибытием беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на правительственных сайтах российских регионов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Instagram-аккаунте написал, что дал ряд поручений региональным профильным департаментам и ведомствам в связи с прибытием беженцев.

УМВД России по Орловской области рекомендовано до 4 марта организовать дежурство постов охраны на объектах временного размещения граждан из ДНР и ЛНР. Департаменту здравоохранения региона поручено провести первичный медосмотр и тестирование прибывших на предмет выявления коронавируса, отметил губернатор.

Глава Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что в Ульяновске для прибывающих развернуты восемь пунктов временного размещения на базе гостиниц и санаториев. По его словам, зарезервировано порядка 700 мест.

В настоящее время режим ЧС действует в Орловской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Воронежской, Курской, Саратовской и Ульяновской областях.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

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Анна Щербакова
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