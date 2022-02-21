Кулеба посчитал ошибкой отказ Украины от ядерного оружия

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба посчитал ошибкой отказ страны от ядерного оружия. С соответствующим утверждением он согласился в ходе интервью американскому телеканалу CBS, передает РИА Новости.

«Учитывая тот факт, что мы отказались от нашего ядерного арсенала, а гарантии безопасности, которые нам были даны, не сработали, я думаю, что некоторые страны должны чувствовать ответственность за это», — добавил Кулеба, призвав эти государства «усердно работать над поиском правильной и эффективной гарантии безопасности» для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности обнародовал планы, связанные с пересмотром отказа Украины от ядерного оружия. По его словам, если саммит стран-участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Украине гарантий безопасности, то Киев признает документ недействительным.