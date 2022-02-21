Кремль подтвердил посвященный Украине телефонный разговор Путина и Макрона

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что около часа ночи президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон созвонились снова, продолжили обсуждать ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря, лидеры акцентировали необходимость продолжения диалога по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников в нормандском формате. Кроме того, в ближайшее время возможны контакты глав МИД Россией и Франции, добавил Песков.

20 февраля президенты России и Франции провели телефонные переговоры, которые продолжались около двух часов. В пресс-службе Кремля уточнили, что глава российского государства в ходе беседы с французским лидером выразил озабоченность резким обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

7 февраля в Москве состоялись переговоры Макрона с Путиным — они продолжались пять часов. Позже французский лидер рассказал, что достиг основной цели своей поездки: он взял с российского коллеги обещание не провоцировать дальнейшую эскалацию кризиса на Украине.

