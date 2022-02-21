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Кремль назвал причину эвакуации в Россию жителей ДНР и ЛНР

Песков заявил, что эвакуация в Россию жителей Донбасса вызвана агрессией Украины

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Эвакуация в Россию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) вызвана агрессивными и провокационными действиями Вооруженных сил Украины. Такую причину назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России отметил, что сейчас идет напряженная работа по размещению жителей Донбасса.

Если у президента России Владимира Путина возникнет желание посетить места размещения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР, Кремль об этом уведомит, подчеркнул Песков.

Накануне временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян рассказал, что в Россию уже прибыли более 61 тысячи жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По его словам, выплату в 10 тысяч рублей получили более одной тысячи жителей Донбасса. В остальные российские регионы направлены девять поездов с беженцами, добавил врио главы МЧС

18 февраля, в ЛНР и ДНР объявили массовую эвакуацию жителей в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

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Анна Щербакова
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