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Россиянам рассказали о вероятном прохождении пика волны омикрона

Инфекционист Вознесенский заявил о вероятном прохождении пика заражений омикрон-штаммом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Данные официальной статистики заболеваемости COVID-19 в России свидетельствуют о том, что пик волны омикрон-штамма коронавируса, вероятно, пройден. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, его слова приводит РИА Новости.

«Если основываться на данных официальной статистики, то можно сделать предположение, что на самом деле пик той волны COVID-19, которая обусловлена штаммом омикрон, на сегодняшний момент пройден», — сказал специалист.

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По его словам, положительная динамика по заболеваемости COVID-19 наблюдается в крупных регионах, среди которых есть и Москва. Также есть предположение, что коллективный иммунитет подрастет до значимых уровней из-за высокой заболеваемости, которая отмечалась последние два месяца.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России госпитализировали 8835 пациентов, заболевших COVID-19. Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 152 337 человек. Так, общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 522 756.

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Никита Абрамов
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