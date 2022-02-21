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В России госпитализировали 8835 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 8835 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За минувшие сутки в России госпитализировали 8835 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 21 февраля.

По сравнению с прошлым днем, число госпитализаций снизилось на 14,8 процента — 20 февраля были зафиксированы 10 372 госпитализации.

Выздоровели и выписались за последние сутки 127 494 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 12 492 732 россиянина с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 152 337 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 522 756.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. По ее словам, после омикрона в мире может не быть больших всплесков заражений.

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Анастасия Шейкина
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