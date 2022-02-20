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В России были госпитализированы 10 372 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 10 372 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

За минувшие сутки в России были госпитализированы 10 372 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 20 февраля.

Днем ранее число госпитализаций составило 15 062 случая.

Выздоровели и выписались за последние сутки 147 296 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 12 365 238 россиян с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 170 699 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 370 419.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России. По его словам, в стране отмечается небольшое снижение числа новых случаев COVID-19, при этом инфекция продолжает распространяться.

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Варвара Кошечкина
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