В России были госпитализированы 10 372 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России были госпитализированы 10 372 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 20 февраля.

Днем ранее число госпитализаций составило 15 062 случая.

Выздоровели и выписались за последние сутки 147 296 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 12 365 238 россиян с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 170 699 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 370 419.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России. По его словам, в стране отмечается небольшое снижение числа новых случаев COVID-19, при этом инфекция продолжает распространяться.