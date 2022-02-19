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В России госпитализировали 15 062 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 15 062 пациента с коронавирусом за сутки

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

За минувшие сутки в России госпитализировали 15 062 пациента, заболевшего COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 19 февраля.

Днем ранее число госпитализаций составило 18 632.

Выздоровели и выписались за последние сутки 191 098 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 12 217 942 россиянина с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 179 147 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 199 720.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России. По его словам, в стране отмечается небольшое снижение числа новых случаев COVID-19, при этом инфекция продолжает распространяться.

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Анастасия Шейкина
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