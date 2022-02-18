В России госпитализировали 18 632 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 18 632 пациента, заболевшего COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 18 февраля.

Днем ранее, 17 февраля, число госпитализаций составило 18 090.

Выздоровели и выписались за последние сутки 198 369 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 12 026 844 россиянина с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 180 071 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 020 573.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что COVID-19 может вызывать у человека сильную тревожность, из-за чего возможно возникновение психосоматических симптомов.