Биолог рассказала о ложных симптомах омикрона

Коронавирус может вызывать у человека сильную тревожность, из-за чего возможно возникновение психосоматических симптомов, указывающих на COVID-19. О ложных признаках омикрона рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова, сообщает Ura.ru.

По ее словам, тревожность при коронавирусе состоит из двух частей. К первой относится волнение, связанное с пандемией, ко второй — тревожность из-за воздействия COVID-19 на мозг человека.

«Вирус влияет на мозг, и он влияет в том числе путем расшатывания наших нормальных процессов, которые у нас происходят. Кто-то более склонен к тревожности, кто-то больше к депрессии, кто-то к чему-то еще, и это все в нормальном фенотипе», — сказала Баранова.

Она добавила, что из-за воспаления и нейровоспаления при коронавирусной инфекции часть процессов в организме человека может обостряться. Они приходят в норму после выздоровления, в связи с чем улучшается состояние пациента.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева назвала необычный способ избежать заражения омикроном. По ее словам, у человека, который использует в помещении увлажнитель для воздуха, меньше шансов заразиться вирусом.