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Россиянам назвали необычный способ избежать заражения омикроном

Иммунолог Ярцева заявила, что увлажненный воздух снижает риск заражения омикроном

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

У человека, который использует в помещении увлажнитель для воздуха, меньше шансов заболеть омикрон-штаммом COVID-19. Такой необычный способ избежать заражения назвала российский врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Ее слова приводит URA.RU.

Медик объяснила, что у человека с сухой слизистой больше шансов заболеть.

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«Человеку с пересушенной слизистой достаточно даже несколько частичек омикрона в носу, чтобы он начал распространяться. А если она хорошо увлажнена, на ней достаточное количество слизи, она омывается постоянно, и даже несколько частичек омикрона быстренько смоются и никуда не распространятся», — заявила она.

По словам Ярцевой, пациенты иногда дольше выздоравливают только из-за того, что нет нормального увлажнения слизистых. Она подчеркнула также, что увлажнять воздух с помощью специальных устройств нужно и здоровым людям. Особенно важно это делать ночью, когда мы спим.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что пик заболеваемости омикроном в России пройден. По его словам, наибольшее число заражений было зафиксировано 12 февраля, а затем кривая числа заражений стала снижаться.

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Евгения Куликова
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