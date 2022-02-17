Пик омикрона в России назвали пройденным

Пик заболеваемости омикроном в России пройден, заявил вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Наивысшее число заражений было зафиксировано 12 февраля, а затем кривая числа заражений стала снижаться, отметил он. В будущем эта тенденция продолжится, сказал ученый «Ленте.ру».

«Пик заболеваемости омикроном в России пройден. Сейчас началось падение. Дальше эпидемия пойдет на спад», — рассказал Альтштейн.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, за 17 февраля выявлено 180 622 случаев заражения коронавирусом. Эти данные говорят о спаде заболеваемости, отметил Альтштейн. «Пик у нас был на отметке в 201-203 тысячи случаев. Несколько дней заболеваемость уже идет ниже, опускалась до 166 тысяч, сейчас опять скакнула. Но это нормально, она и дальше будет прыгать, но пик мы уже прошли», — добавил вирусолог.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский усомнился в начале шестой волны COVID-19 в России летом. По его словам, можно допустить, что на омикрон-штамме пандемия не закончится. Но появления новых поколений вируса в ближайшее время не произойдет, подчеркнул он. Новая волна вероятна, если появится штамм, который будет более агрессивным, чем омикрон.