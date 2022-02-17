Инфекционист усомнился в вероятности шестой волны COVID-19 в России летом

Шестая волна коронавируса в России может не начаться в июне. В математических данных по COVID-19 усомнился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, сообщает РБК.

Ранее математик Алексей Боровков спрогнозировал, что шестая волна COVID-19 в России начнется в июне. Согласно математическим данным, до лета коронавирусная инфекция точно не отступит, подчеркнул он.

«Все подобные математические модели должны восприниматься гипотетически. Модель основывается на тех закономерностях, которые были, но не всегда может учитывать те закономерности, которые появятся, я имею в виду появление новых штаммов, их агрессивность, их антигенная изменчивость и то, как на это среагирует иммунная система человека», — сказал Вознесенский.

По его словам, можно допустить, что на омикрон-штамме пандемия не закончится. Но появления новых поколений вируса в ближайшее время не произойдет, подчеркнул он. Новая волна вероятна, если появится штамм, который будет более агрессивным, чем омикрон.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал сроки спада волны заражений омикроном в России. По его словам, если имеющиеся вакцины от COVID-19 помогут в борьбе с пандемией, волна заражений в стране спадет к маю.

