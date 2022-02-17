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В Центре Гамалеи назвали сроки спада волны заражений омикроном в России

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости омикроном в России к маю

Фото: Depositphotos

Если имеющиеся вакцины от COVID-19 помогут в борьбе с пандемией, волна заражений омикрон-штаммом в России спадет к маю. Такие сроки спада заболеваемости назвал вирусолог, главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«И вообще я не знаю, будут ли заменять вакцину, и придет ли такая вакцина от омикрона. Может и не потребоваться. Может быть, мы с омикроном справимся уже имеющимися вакцинами где-нибудь к маю», — сказал вирусолог.

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По его словам ученые должны быть готовы к разным вариантам развития пандемии COVID-19. На данный момент главные затраты идут на производство вакцины против омикрон-штамма коронавируса, сообщил он.

Ранее математик Алексей Боровков спрогнозировал начало шестой волны COVID-19 в России. По его словам, в июне в стране может начаться новый всплеск заболеваемости.

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Анастасия Шейкина
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