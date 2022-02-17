Математик спрогнозировал начало шестой волны COVID-19 в России

Идущая сейчас в России пятая волна коронавируса вряд ли станет последней, в июне в стране может начаться новый всплеск заболеваемости. С таким прогнозом выступил глава Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков, передает РИА Новости.

По предположениям эксперта, до лета коронавирусная инфекция точно не отступит. «Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем», — пояснил Боровков.

Математик на примере Санкт-Петербурга рассказал, как будет развиваться шестая волна коронавируса. По его мнению, связано это будет с наплывом туристов в летний сезон.

Также может подоспеть новый подвид штамма. Если его завезут в Россию, интенсивное перемешивание породит очередную волну коронавируса, добавил Боровков.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предположил, что в Москве рост заболеваемости коронавирусом может продолжиться до конца февраля и, возможно, в марте.