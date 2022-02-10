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Инфекционист дал прогноз по росту заболеваемости коронавирусом в Москве

Инфекционист Малышев считает, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве продлится до марта

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Москве рост заболеваемости коронавирусом может продолжиться до конца февраля и, возможно, в марте. Такой прогноз по развитию эпидемиологической ситуации в столице дал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев, передает РИА Новости.

«У нас общая тенденция все равно к повышению. Да, была "пила", то вверх, то вниз, но в общем и целом у нас повышение. До конца месяца повышение будет продолжаться. У нас если снижается на несколько тысяч, сразу говорят, что пик перевалили, но ничего подобного», — сказал он.

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31 января

Инфекционист считает, что в марте в Москве заболеваемость COVID-19 может так же снизиться, а потом заново повыситься.

Ранее в столичном оперштабе объяснили рост числа новых случаев COVID-19 в Москве. Подъем заболеваемости связан с изменением порядка учета инфицированных — теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 вместе с результатами ПЦР-тестов принимаются результаты экспресс-тестов, которые проводятся в поликлиниках.

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Анастасия Шейкина
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