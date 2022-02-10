В оперштабе объяснили рост числа случаев коронавируса в Москве

Рост числа случаев коронавируса в Москве связан с изменением порядка учета. Так суточный рост заболеваемости объяснили в Telegram-канале столичного оперштаба.

В оперштабе уточнили, что теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 вместе с результатами ПЦР-тестов принимаются результаты экспресс-тестов, которые проводятся в поликлиниках.

«При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости», — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 22 747 случаев коронавируса. Днем ранее, 9 февраля, в столице выявили 11 521 случай.

В России за прошедшие 24 часа были госпитализированы 19 446 пациентов, заболевших COVID-19. Также за минувшие сутки коронавирусом заразились 197 076 человек.