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В России госпитализировали 19 446 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 19 446 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

За минувшие сутки в России были госпитализированы 19 446 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 10 февраля.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 3,63 процента — тогда было 20 178.

Выздоровели и выписались за последние сутки 106 092 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 909 397 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 197 076 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 527 845.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала единственный город в России со снижением числа случаев COVID-19. По ее словам, заболеваемость снижается пока только в Москве, в других российских регионах ситуация с коронавирусом остается напряженной.

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Анастасия Шейкина
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