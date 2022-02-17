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В России госпитализировали 18 090 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 18 090 пациентов с коронавирусом за сутки

Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com

За минувшие сутки в России госпитализировали 18 090 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 17 февраля.

Днем ранее, 16 февраля, число госпитализаций составило 19 573.

По сведениям оперштаба, за сутки в России выписались в связи с выздоровлением 185 082 человека, это на 7,3 процента больше по сравнению с предыдущим днем.

Число летальных исходов за сутки выросло на 790. Накануне скончались 748 человек.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 180 622 случая инфицирования COVID-19. Днем ранее зафиксировали 179 284 заболевших.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологический процесс уходит дальше на восток России — столичные регионы сейчас составляют небольшой удельный вес по числу новых заражений коронавирусом.

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Анна Щербакова
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