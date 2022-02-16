Попова рассказала об уходе коронавируса из столиц в регионы

Эпидемиологический процесс уходит дальше на восток России — столичные регионы сейчас составляют небольшой удельный вес по числу новых заражений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета по борьбе с COVID-19, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» в YouTube-канале.

Она рассказала также, что в стране вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

«На прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект России — город Москва, то на ушедшей неделе это уже 10 субъектов», — отметила Попова.

По ее словам, на омикрон-штамм в России приходится более 72,5 процента новых случаев коронавируса.

По данным оперштаба на 16 февраля, в стране за сутки госпитализировали 19 573 пациента, заболевших COVID-19. Также за минувшие 24 часа полностью выздоровели и были выписаны из больниц 172 468 человек.