В России госпитализировали 19 573 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 19 573 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 16 февраля.

Днем ранее, 15 февраля, число госпитализаций составило 21 833.

За прошедшие сутки полностью выздоровели 172 468 человек, это на 25,1 процента больше, чем накануне, пояснили в оперштабе.

Число летальных исходов за сутки составило 748. Кроме того, за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 179 284 человека.

В оперштабе отметили, что снижение числа госпитализаций отмечено в 54 российских регионах, рост — в 30.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов предполагал, что снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной.

По словам инфекциониста, в России фаза роста обычно составляет 45 дней, после чего наступает стадия стабилизации ситуации и снижения заболеваемости COVID-19. В фазу распространения инфекции города вступили в разное время, подчеркнул он.

