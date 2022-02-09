В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки снижения заболеваемости COVID-19

Снижение заболеваемости коронавирусом в России может начаться весной. Такой прогноз развития эпидемиологической ситуации в стране дал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов, его цитирует «Интерфакс».

По словам инфекциониста, в России фаза роста обычно составляет 45 дней, после чего наступает стадия стабилизации ситуации с COVID-19 и снижения заболеваемости. В фазу распространения инфекции города вступили в разное время, подчеркнул он.

Так как распространение COVID-19 началось в Москве, Санкт-Петербурге и в Московской области, снижение числа новых случаев коронавируса в этих городах также произойдет раньше, объяснил Горелов. Он добавил, что в других российских регионах фаза спада заболеваемости наступит через две-три недели.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал сроки спада заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, это произойдет к концу февраля. Дмитриев считает, что с волной омикрона страна справилась благодаря использованию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».