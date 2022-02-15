В России госпитализировали 21 833 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 21 833 пациента, заболевшего COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 15 февраля.

Днем ранее, 14 февраля, число госпитализаций составило 10 451.

Выздоровели и выписались за последние сутки

137 881 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 11 470 925 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 166 631 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 14 480 596.

Ранее академик РАН объяснил причины «скачков» заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, на это влияет день проведения теста — так, в субботу и воскресенье проводится меньше обследований, а результаты тестирований, проведенных в понедельник и вторник, обычно приходят в середине недели.