В России госпитализировали 10 451 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 10 451 пациента, заболевшего COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 14 февраля.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 17,4 процента — тогда было 12 653.

Выздоровели и выписались за последние сутки 97 185 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 11 333 044 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 180 456 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 14 313 965.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов.