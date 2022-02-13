В России госпитализировали 12 653 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 12 653 пациента, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 13 февраля.

По сравнению с предыдущим днем, 12 февраля, число госпитализаций снизилось на 31,9 процента — тогда было 18 597.

Выздоровели и выписались за последние сутки 101 568 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 11 235 859 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 197 949 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 14 133 509.

Ранее в феврале стало известно, что в России изменилась схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция» — теперь для этого достаточно положительного результата экспресс-теста.