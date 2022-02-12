Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 18 597 пациентов с коронавирусом за сутки в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

За минувшие сутки в России госпитализировали 18 597 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 12 февраля.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 3,55 процента — тогда было 19 281.

Выздоровели и выписались за последние сутки 112 658 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 11 134 291 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 203 766 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 935 560.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США разглядели тайное значение поездки Путина в Китай
Порошенко потребовал от Зеленского разработать план обороны Украины
МИД России объявил об оптимизации штатов учреждений на Украине
В России госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом
В Германии выдвинули свою версию попадания допинга в организм Валиевой
Раскрыты подробности покушения матери с ножом на пятилетнего сына
Посольство России в Киеве прокомментировало данные об отъезде дипломатов
Названа вакансия для пенсионеров с зарплатой в 200 тысяч рублей
Названы сроки аномального тепла в Москве
МИД Бельгии призвал своих граждан покинуть Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.