В России госпитализировали 18 597 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России госпитализировали 18 597 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в субботу, 12 февраля.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 3,55 процента — тогда было 19 281.

Выздоровели и выписались за последние сутки 112 658 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 11 134 291 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 203 766 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 935 560.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса. Средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов.

