В России госпитализировали 19 281 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в России был госпитализирован 19 281 пациент, заболевший COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 11 февраля.

Днем ранее число госпитализаций составило 19 446.

Выздоровели и выписались за последние сутки 112 236 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 11 021 633 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 203 949 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 13 731 794.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его словам, эпидемиологическая обстановка в стране непростая, стало больше людей, которые уходят на больничный.