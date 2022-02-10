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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мишустин назвал непростой эпидситуацию в России из-за большого числа заболевших COVID-19

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эпидемиологическая ситуация в настоящее время в России непростая, много заболевших коронавирусом.Об этом заявил в четверг, 10 февраля, премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании координационного совета кабмина, трансляцию которого ведет «Россия 24» в YouTube-канале.

В России, по словам Мишустина, стало больше людей, которые уходят на больничный. «На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, дополнительно будет направлено свыше 76,5 миллиарда рублей», — пояснил глава правительства.

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Анна Щербакова
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