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В Москве контактировавшие с больными COVID-19 смогут открыть больничный онлайн

Имевшие контакт с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на 7 дней онлайн

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Москвичи, которые контактировали с больными COVID-19, но не имеют симптомов ОРВИ, смогут открыть больничный лист онлайн. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба.

Чтобы получить больничный лист без посещения поликлиники нужно, в первую очередь, убедиться, что сам заболевший или его работодатель подтвердил факт контакта. Также можно лично попросить зараженного коронавирусом сообщить о контакте, заполнив электронную форму.

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«Если вы контактировали на работе, уточните, передал ли ваш работодатель сведения в оперштаб», — говорится в сообщении.

Кроме того, необходимо проверить, что прошло более полугода с момента вакцинации или перенесенного COVID-19. В противном случае карантин соблюдать не обязательно, так что больничный не оформят. После этого нужно оставить заявку на открытие больничного по контакту на сайте депздрава Москвы.

Закрытие такого больничного листа через неделю происходит автоматически и дистанционно. Продлить его нельзя.

О том, что привитые от коронавируса или переболевшие им россияне в течение шести месяцев освобождаются от изоляции после контакта с больными COVID-19, стало известно в ноябре 2021 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врача страны Анна Попова.

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Евгения Куликова
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