В ВОЗ дали прогноз о завершении пандемии
Представитель ВОЗ в России Вуйнович заявила, что пандемия может завершиться в 2022 году
Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. С таким прогнозом выступила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает в понедельник, 21 февраля, ТАСС.
Существует вероятность того, что после волны омикрона в мире не будет больших всплесков заражений, пояснила Вуйнович.
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По ее словам, такая ситуация не означает, что вирус полностью уйдет.
Тем не менее есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда омикрон-штамм обойдет весь земной шар, добавила Вуйнович.
Ранее директор центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, академик РАН Александр Гинцбург подчеркивал, что новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать иммунный барьер.