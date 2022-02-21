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В ВОЗ дали прогноз о завершении пандемии

Представитель ВОЗ в России Вуйнович заявила, что пандемия может завершиться в 2022 году

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году. С таким прогнозом выступила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, сообщает в понедельник, 21 февраля, ТАСС.

Существует вероятность того, что после волны омикрона в мире не будет больших всплесков заражений, пояснила Вуйнович.

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По ее словам, такая ситуация не означает, что вирус полностью уйдет.

Тем не менее есть осторожный оптимизм, что большие вспышки закончатся, когда омикрон-штамм обойдет весь земной шар, добавила Вуйнович.

Ранее директор центра имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, академик РАН Александр Гинцбург подчеркивал, что новые мутации коронавируса будут стремиться преодолевать иммунный барьер.

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Анна Щербакова
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