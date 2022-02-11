В ВОЗ призвали не рассчитывать на окончание пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 еще далека от своего завершения. С таким заявлением выступил в ЮАР главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Его слова цитирует ТАСС.

«Мы были свидетелями того, каким образом развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающие беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии», — заявил представитель международной организации.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал COVID-19 большой угрозой для онкобольных и привел статистику ВОЗ — представители министерств здравоохранения 44 процентов стран сообщали об увеличении числа незавершенных работ по скринингу рака во второй половине 2021 года.

1 февраля гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи с быстрым распространением омикрон-штамма коронавирусной инфекции и ростом смертности среди зараженных по всему миру. На фоне роста смертности странам порекомендовали не снимать ограничения.