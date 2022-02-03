В ВОЗ назвали пандемию COVID-19 угрозой для онкобольных

Пандемия COVID-19 оказала ужасное влияние на людей, страдающих от онкологических заболеваний, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на пресс-брифинге в преддверии Всемирного дня борьбы с раком, трансляция доступна в Twitter организации.

«Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы подчеркнуть катастрофические последствия, которые пандемия оказала за последние два года на людей, больных раком. За последние два года скрининг, диагностика и лечение рака беспрецедентно пострадали, поскольку службы здравоохранения изо всех сил пытались отреагировать на COVID-19», — заявил глава бюро в Европе.

Клюге назвал COVID-19 большой угрозой для онкобольных и привел статистику ВОЗ — представители министерств здравоохранения 44 процентов стран сообщали об увеличении числа незавершенных работ по скринингу рака во второй половине 2021 года. «То, как пандемия задерживает лечение рака и создает задержки в оказании услуг, представляет собой смертельно опасное взаимодействие», — добавил директор.

Он сообщил, что с тех пор, как мировые системы здравоохранения адаптировались к современным условиям распространения COVID-19, ситуация со скринингом и лечением онкобольных улучшилась, но «последствия этого сбоя будут ощущаться и впредь».

Клюге напомнил, что несмотря на усталость медиков всех стран, государствам необходимо продолжить оказание медицинской помощи людям с хроническими и онкологическими заболеваниями, а массовая вакцинация представит такую возможность.

Ранее на брифинге Клюге сообщил, что в Европе из-за омикрон-штамма COVID-19 заразились 12 миллионов человек за неделю. «Это самый высокий еженедельный показатель заболеваемости с начала пандемии, и в значительной степени он обусловлен высококонтагиозным вариантом омикрон, распространяющимся с запада на восток», — заявил директор бюро.

2 февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович призвала россиян не расслабляться на фоне снижения числа госпитализаций с коронавирусом. Она подчеркнула, что в России все еще присутствует дельта-штамм COVID-19.