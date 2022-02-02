Представитель ВОЗ прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России

Россиянам не нужно расслабляться на фоне снижения числа госпитализаций с коронавирусом. Так эпидемиологическую ситуацию в стране в эфире Первого канала прокомментировала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Она подчеркнула, что в России все еще присутствует дельта-штамм коронавируса. В то же время Вуйнович отметила, что омикрон волнами начинает преобладать в российских регионах.

За прошедшие сутки в России был госпитализирован 17 201 пациент, заболевший COVID-19. По сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 1,6 процента — тогда было 17 487.