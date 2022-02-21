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Стало известно мнение россиян о приеме беженцев из Донбасса

ВЦИОМ: 78 процентов россиян поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Большинство россиян (78 процентов) поддерживают решение о приеме беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в связи с обострением ситуации в Донбассе. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не поддерживают прием беженцев из Донбасса 13 процентов опрошенных: такого мнения чаще придерживаются россияне от 18 до 34 лет (31 процент) и от 25 до 34 лет (20 процентов).

Три четверти респондентов (75 процентов) также высказались в поддержку решения президента России Владимира Путина об единовременной выплате беженцам из ДНР и ЛНР в размере десяти тысяч рублей. Не поддержали эту меру 18 процентов. 82 процента граждан положительно отнеслись к помощи российских волонтеров из разных регионов страны беженцам, безразличными остались 12 процентов, а 4 процента опрошенных относятся к помощи отрицательно.

Опрос был проведен в воскресенье, 20 февраля, среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Варвара Кошечкина
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