Названо число готовых принять беженцев из Донбасса регионов России

Уже 43 региона России объявили о готовности принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое число назвали в пресс-службе МЧС России, сообщает в понедельник, 21 февраля, ТАСС.

В ведомстве пояснили, что для эвакуированных из Донбасса жителей подготовили около 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 22 февраля в регион прибудут первые 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР.

Глава Подмосковья отметил, что среди беженцев больше всего женщин. Прибывших встретят в Наро-Фоминске, добавил Воробьев.