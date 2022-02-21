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Названо число готовых принять беженцев из Донбасса регионов России

В МЧС заявили, что 43 российских региона готовы принять жителей ДНР и ЛНР

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Уже 43 региона России объявили о готовности принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое число назвали в пресс-службе МЧС России, сообщает в понедельник, 21 февраля, ТАСС.

В ведомстве пояснили, что для эвакуированных из Донбасса жителей подготовили около 400 пунктов временного размещения, еще 149 находятся в резерве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 22 февраля в регион прибудут первые 1,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР.

Глава Подмосковья отметил, что среди беженцев больше всего женщин. Прибывших встретят в Наро-Фоминске, добавил Воробьев.

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Анна Щербакова
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