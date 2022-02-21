В Подмосковье прибудут первые беженцы из Донбасса

В Московскую область во вторник, 22 февраля, прибудут первые 1,5 тысячи беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, его цитирует ТАСС.

«Завтра у нас прибывают первые 1,5 тысячи детей и матерей, бабушек», — сказал Воробьев.

По его словам, среди беженцев больше всего женщин. Прибывших встретят в Наро-Фоминске, добавил он.

Жители Донбасса уже расположились в Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Курской и других областях. В части российских регионов для оперативного приема беженцев и организации работы с ними ввели режим чрезвычайной ситуации.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — туда по поручению президента Владимира Путина направили рабочую группу МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.