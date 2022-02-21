Раскрыты подробности разговора Путина с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца об итогах расширенного заседания Совбеза РФ. Такие подробности раскрыты на официальном сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе расширенного заседания Совбеза «рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик».

Также Путин сообщил Макрону и Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. В ходе заседания все его члены поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.