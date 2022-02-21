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Синоптик спрогнозировал погоду на текущую неделю в столичном регионе

Метеоролог Леус спрогнозировал осадки и температуру до +3 в столичном регионе 23 февраля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился прогнозом на текущую неделю для столичного региона. Вторник станет самым теплым днем недели, в праздничный день, 23 февраля, стоит ждать мокрый снег, а в выходные начнется очередная волна потепления, сообщил специалист «Ленте.ру».

На данный момент температура в столичном регионе превышает норму на шесть-девять градусов, отметил Леус. Синоптик отметил, что москвичам следует ждать похолодания.

Вторник и среду столичный регион проведет под влиянием очередного циклона с северо-запада, поделился метеоролог. Погода будет преимущественно облачная. Во вторник пройдут осадки в виде дождей, а в среду дожди будут переходить в мокрый снег, рассказал Леус.

«Вторник будет самым теплым днем на этой неделе. Температура воздуха в дневные часы в Москве достигнет плюс четырех-шести градусов. По области ожидается от одного до шести градусов тепла. В среду этот циклон отправится на восток, и к берегам Москвы-реки начнут поступать менее теплые воздушные массы. Днем уже будет плюс один — плюс три и кратковременные осадки в виде мокрого снега», — сообщил ведущий специалист «Фобоса».

По прогнозу Леуса, четверг и пятницу столичный регион проведет под влиянием небольшого антициклона. Погода будет сухая, добавил синоптик. «Будет больше солнца, и в такой ситуации в ночные и утренние часы высока вероятность образования гололедицы», — предостерег синоптик.

Леус предупредил, что в эти два дня по ночам в столичный регион вернутся довольно заметные морозы.

В ночь на четверг в Москве будет минус три-пять градусов, а в пятницу температура дойдет до минус шести-восьми. Однако днем в эти два дня солнце будет хорошо прогревать воздушные массы. Температура по-прежнему будет положительная в пределах от ноля до плюс двух градусов

Михаил Леусведущий сотрудник центра погоды «Фобос»

Согласно прогнозу Леуса, в выходные в столичный регион снова придет североатлантический циклон. «Вновь будет облачно, и осадки в смешанной форме и очередная волна тепла», — заключил метеоролог.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение морозов в европейскую часть России в начале марта. «Предварительно, существует вероятность заметная, что в первой половине марта температура будет понижаться до минус 10-13 градусов ночью», — рассказал Вильфанд. По его словам, такая погода в начале марта — типичное явление. Потепление в некоторых регионах связано с переносом теплых воздушных масс, объяснил он.

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Виктория Немис
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